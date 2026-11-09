Gilze en Rijen stelt regels voor kabelgoten bij elektrische laadpunten

De gemeente Gilze en Rijen heeft nieuwe regels vastgesteld voor kabelgoten bij elektrische laadpunten. Deze voorzieningen mogen alleen worden aangelegd onder strikte voorwaarden om verkeersveiligheid en kwaliteit van de openbare ruimte te waarborgen.

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De kabelgoten zijn bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen vanuit een laadpunt op eigen terrein. Het college bepaalt of en waar een kabelgoot wordt toegestaan. Per adres kan slechts één kabelgoot worden aangevraagd, en de kosten voor aanleg zijn volledig voor rekening van de aanvrager.

Er gelden strikte eisen aan de aanleg en het gebruik van kabelgoten. Zo mogen ze geen struikelgevaar opleveren en moeten ze uitgevoerd worden in duurzaam materiaal. Kabelgoten worden niet toegestaan in gebieden met bijzondere stedenbouwkundige of cultuurhistorische waarde. Bij overtreding van de regels kan de gemeente de kabelgoot laten verwijderen op kosten van de eigenaar.

Deze regels gaan in één dag na de bekendmaking en moeten zorgen voor een veilig gebruik en behoud van de openbare ruimte.