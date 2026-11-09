Werkzaamheden in gemeente Bladel: herinrichting en glasvezel

De gemeente Bladel heeft meerdere werkzaamheden gepland, waaronder een herinrichting van de Fons van der Heijdenstraat in Netersel en het leggen van glasvezel op bedrijventerreinen.

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De herinrichting van de Fons van der Heijdenstraat in Netersel loopt tot en met week 52 van dit jaar. Daarnaast wordt op bedrijventerreinen glasvezel aangelegd, een project dat doorloopt tot week 13 van volgend jaar.

Andere werkzaamheden in Bladel zijn onder meer de aanpassing van fietspaden op de Cartierheide en grondwerkzaamheden bij windpark de Pals. Ook worden rioleringen en bestrating aangepakt in Casteren.