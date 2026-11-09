Boekel zet voorkeursrecht in voor woningbouwlocatie De Morgens

De gemeente Boekel heeft een voorkeursrecht gevestigd op locatie De Morgens. Dit moet helpen bij het realiseren van meer woningen in een toekomstbestendige omgeving.

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De woonruimte in Boekel staat onder druk, net als in de rest van Nederland. Met het voorkeursrecht kan de gemeente een actieve rol spelen in de ontwikkeling van woningbouw op De Morgens. Het recht geeft Boekel als eerste de kans om grond te kopen die eigenaren willen verkopen. Zo wil de gemeente de plannen voor woningbouw en voorzieningen beter uitvoeren.