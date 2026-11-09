Navigatie overslaan
Ontdek

Boekel zet voorkeursrecht in voor woningbouwlocatie De Morgens

De gemeente Boekel heeft een voorkeursrecht gevestigd op locatie De Morgens. Dit moet helpen bij het realiseren van meer woningen in een toekomstbestendige omgeving.

Gevonden voor jou

De woonruimte in Boekel staat onder druk, net als in de rest van Nederland. Met het voorkeursrecht kan de gemeente een actieve rol spelen in de ontwikkeling van woningbouw op De Morgens. Het recht geeft Boekel als eerste de kans om grond te kopen die eigenaren willen verkopen. Zo wil de gemeente de plannen voor woningbouw en voorzieningen beter uitvoeren.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Boekel

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.