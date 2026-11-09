Gemeente Boekel vestigt voorkeursrecht op Peelstraat

De gemeente Boekel heeft een voorkeursrecht gevestigd op grond bij de Peelstraat. Het gaat om een mogelijke locatie voor woningbouw en voorzieningen die bijdragen aan een toekomstbestendige leefomgeving. De voorkeursrechtbeschikking is vanaf 9 november zes weken in te zien.

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Met het voorkeursrecht krijgt de gemeente het eerste recht om de grond te kopen als eigenaren besluiten deze te verkopen. Dit helpt Boekel om regie te houden over de ontwikkeling van de locatie en betere omstandigheden te creëren voor woningbouw. De beschikking is op 4 november vastgesteld en per aangetekende brief aan belanghebbenden bekendgemaakt.