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Sinterklaasintocht in Reek krijgt vergunning

De gemeente Maashorst heeft een vergunning verleend voor de Sinterklaasintocht in Reek. Het evenement vindt plaats op 22 november op en rond Nieuw Heijtmorgen 20.

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De vergunning valt onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en is nodig om de intocht op de genoemde locatie te organiseren. Het besluit is op 5 november genomen. Bij de intocht wordt Sinterklaas feestelijk onthaald in het dorp.

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