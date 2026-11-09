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Sinterklaasintocht in Reek krijgt vergunning
De gemeente Maashorst heeft een vergunning verleend voor de Sinterklaasintocht in Reek. Het evenement vindt plaats op 22 november op en rond Nieuw Heijtmorgen 20.
De vergunning valt onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en is nodig om de intocht op de genoemde locatie te organiseren. Het besluit is op 5 november genomen. Bij de intocht wordt Sinterklaas feestelijk onthaald in het dorp.
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