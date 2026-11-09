Fietsenstalling in Uden mag worden verplaatst

De gemeente Maashorst heeft een vergunning verleend voor het verplaatsen van een fietsenstalling aan de Proeftuin in Uden. Ook mag worden afgeweken van regels in het omgevingsplan.

Gevonden voor jou

Het besluit heeft betrekking op de adressen Proeftuin 2 tot en met 74 in Uden. De vergunning is vorige week verzonden. Het gaat om een bouwactiviteit waarbij de bestaande regels tijdelijk worden aangepast.