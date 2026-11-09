Sfeermuziek toegestaan in Grave tijdens feestmaanden

De gemeente Land van Cuijk heeft toestemming verleend voor sfeermuziek in de Maasstraat en het winkelcarré van Grave. De ontheffing geldt vanaf 16 november 2026 en is bedoeld voor de feestmaanden.

Gevonden voor jou

De ontheffing maakt het mogelijk om in het centrum van Grave muziek te draaien die anders te veel geluid zou veroorzaken. Dit zorgt voor een feestelijke sfeer tijdens de drukke maanden aan het einde van het jaar.