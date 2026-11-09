Jeugdverpleegkundige bezoekt aanstaande ouders in Steenbergen

In Steenbergen kunnen aanstaande ouders tijdens de zwangerschap kennismaken met een jeugdverpleegkundige. Dit gebeurt via een prenataal huisbezoek, waarbij vragen en zorgen over het ouderschap worden besproken. Het bezoek is vrijwillig en bedoeld om ouders extra ondersteuning te bieden. Het initiatief komt voort uit een samenwerking tussen BIB Verloskundigen en de jeugdgezondheidszorg.

Gevonden voor jou

Een kindje krijgen kan vragen en onzekerheden met zich meebrengen. In de gemeente Steenbergen is het daarom mogelijk om al tijdens de zwangerschap een jeugdverpleegkundige thuis te ontvangen. Tijdens dit prenatale huisbezoek worden onderwerpen zoals onzekerheid over het ouderschap, spanningen in de thuissituatie of een beperkt sociaal netwerk besproken.

De jeugdverpleegkundige kijkt samen met de aanstaande ouder welke ondersteuning passend is. Dit kan helpen om al tijdens de zwangerschap oplossingen in gang te zetten. Het bezoek is geen teken dat er iets mis is, maar juist een manier om kennis te maken met de jeugdgezondheidszorg. Na de geboorte krijgen ouders namelijk met deze zorg te maken.

Samenwerking in Steenbergen

Het prenataal huisbezoek is onderdeel van een samenwerking tussen BIB Verloskundigen en de jeugdgezondheidszorg. Verloskundigen van BIB bespreken het bezoek met aanstaande ouders als zij denken dat het nuttig kan zijn. Als de ouder toestemming geeft, verzorgt BIB de aanmelding. Vervolgens neemt de jeugdverpleegkundige contact op om een afspraak te maken.

Volgens BIB Verloskundigen biedt het huisbezoek vooral bij een eerste kindje veel steun. Het is een laagdrempelige manier om ouders te helpen zich goed voor te bereiden op het ouderschap. De samenwerking tussen verloskundigen en jeugdverpleegkundigen zorgt ervoor dat eventuele hulp snel kan worden ingezet.

Vrijwillig en laagdrempelig

Het huisbezoek is vrijwillig en bedoeld om ouders een goede start te geven. Vooral in kwetsbare situaties kan het nuttig zijn om al tijdens de zwangerschap samen te werken. Het doel is een gezonde en blije moeder, wat bijdraagt aan een kansrijke start voor de baby.