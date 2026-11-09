Evenement Scandal in Breepark Breda krijgt vergunning

Het indoor evenement Scandal in Breepark Breda heeft een vergunning gekregen. Het feest vindt plaats op 21 november 2026, van één uur 's middags tot elf uur 's avonds.

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Scandal is een indoor evenement dat georganiseerd wordt op Breepark in Breda. De vergunning is verleend voor een feest dat op één dag zal plaatsvinden. Het evenement duurt tien uur en begint vroeg in de middag.