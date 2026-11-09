Withuisstraat in Terheijden afgesloten op 17 november

De Withuisstraat in Terheijden is op 17 november afgesloten vanwege werkzaamheden.

Gevonden voor jou

De gemeente Drimmelen heeft toestemming gegeven om de Withuisstraat tijdelijk af te sluiten. Het gaat om het gedeelte bij huisnummer 6. De werkzaamheden duren van zeven uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags, maar kunnen korter of langer duren als dat nodig is. Het werk wordt uitgevoerd aan kabels en leidingen.