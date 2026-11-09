Nieuwe waarnemend gemeentesecretaris in Drimmelen

Het college van Drimmelen heeft N. van Mourik benoemd als waarnemend gemeentesecretaris. Hij volgt S.K. Maas op, die tot 20 oktober deze functie vervulde.

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Van Mourik blijft tijdelijk in functie tot een nieuwe gemeentesecretaris aantreedt. Het besluit werd op 12 oktober genomen door het college van burgemeester en wethouders van Drimmelen.