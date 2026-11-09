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Nieuwe waarnemend gemeentesecretaris in Drimmelen

Het college van Drimmelen heeft N. van Mourik benoemd als waarnemend gemeentesecretaris. Hij volgt S.K. Maas op, die tot 20 oktober deze functie vervulde.

Gevonden voor jou

Van Mourik blijft tijdelijk in functie tot een nieuwe gemeentesecretaris aantreedt. Het besluit werd op 12 oktober genomen door het college van burgemeester en wethouders van Drimmelen.

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