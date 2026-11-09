Navigatie overslaan
Ontdek

Haasdijk in Made tijdelijk afgesloten voor veldrit

De Haasdijk in Made is tijdelijk afgesloten vanwege een veldrit. Dit gebeurt op zes zondagen tussen november en januari.

Gevonden voor jou

De gemeente Drimmelen heeft toestemming gegeven om de Haasdijk in Made af te sluiten tijdens de veldrit en crosscompetitie van W.C. De Pedaalridders. Het gaat om zes zondagen: 8 en 22 november, 13, 20 en 27 december, en 10 januari. De afsluiting geldt van half tien tot elf uur ’s ochtends, maar kan indien nodig korter of langer duren.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Drimmelen

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.