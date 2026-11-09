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Haasdijk in Made tijdelijk afgesloten voor veldrit
De Haasdijk in Made is tijdelijk afgesloten vanwege een veldrit. Dit gebeurt op zes zondagen tussen november en januari.
De gemeente Drimmelen heeft toestemming gegeven om de Haasdijk in Made af te sluiten tijdens de veldrit en crosscompetitie van W.C. De Pedaalridders. Het gaat om zes zondagen: 8 en 22 november, 13, 20 en 27 december, en 10 januari. De afsluiting geldt van half tien tot elf uur ’s ochtends, maar kan indien nodig korter of langer duren.
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