Haasdijk in Made tijdelijk afgesloten voor veldrit

De Haasdijk in Made is tijdelijk afgesloten vanwege een veldrit. Dit gebeurt op zes zondagen tussen november en januari.

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De gemeente Drimmelen heeft toestemming gegeven om de Haasdijk in Made af te sluiten tijdens de veldrit en crosscompetitie van W.C. De Pedaalridders. Het gaat om zes zondagen: 8 en 22 november, 13, 20 en 27 december, en 10 januari. De afsluiting geldt van half tien tot elf uur ’s ochtends, maar kan indien nodig korter of langer duren.