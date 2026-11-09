Verkeersmaatregelen in Made tijdens Kroeg Kojjeren

Op 14 november worden in Made tijdelijke verkeersmaatregelen ingesteld vanwege Kroeg Kojjeren 2026.

Gevonden voor jou

De gemeente Drimmelen heeft besloten om op 14 november van acht uur 's ochtends tot middernacht het Raadhuisplein af te sluiten en daar een parkeerverbod in te stellen. Ook de Valkenbergstraat krijgt een parkeerverbod tijdens het evenement. Daarnaast zijn er specifieke parkeerverboden aan de Van den Houtstraat en op het Molenplein vanaf zes uur 's avonds tot middernacht.