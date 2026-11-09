Tijdelijke verkeersmaatregelen in Terheijden voor intocht Sinterklaas

In Terheijden zijn op 15 november tijdelijke verkeersmaatregelen ingesteld vanwege de intocht van Sinterklaas. Straten zoals de Haven, een deel van de Markstraat en de Schansstraat worden afgesloten of krijgen parkeerverboden.

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De gemeente Drimmelen heeft aangekondigd dat de Haven en een deel van de Markstraat tussen Hillen en Haven worden afgesloten en voorzien van een parkeerverbod van twaalf uur tot vier uur ’s middags. In de Schansstraat geldt een parkeerverbod van zeven uur ’s ochtends tot vier uur ’s middags. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de intocht van Sinterklaas veilig kan verlopen.