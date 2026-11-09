Verkeersmaatregelen in Drimmelen en Made tijdens intocht Sinterklaas

Op zondag 15 november worden diverse straten in Drimmelen en Made tijdelijk afgesloten en voorzien van verkeersmaatregelen vanwege de intocht van Sinterklaas.

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In Drimmelen zijn de Biesboschweg en de Havenkade afgesloten tussen 07.30 en 13.30 uur. Daarnaast geldt er een parkeerverbod op deze locaties. In Made worden de Marktstraat, Nieuwstraat en delen van het Raadhuisplein afgesloten van 12.00 tot 18.00 uur, met een parkeerverbod op het Raadhuisplein vanaf middernacht.

Ook wordt het verkeer tijdelijk aangepast in de Patronaatstraat en Schoolstraat in Made. Deze straten worden tijdelijk tweerichtingsverkeer. De intocht van Sinterklaas zorgt zo voor wijzigingen in het lokale verkeer.