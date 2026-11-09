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Nieuw woongebouw met winkelruimte in Asten
In Asten is een vergunning verleend voor de bouw van een woongebouw met 21 appartementen en een winkelruimte aan de Prins Bernhardstraat.
Het nieuwe gebouw, dat 'De Prins' gaat heten, komt op de hoek van de Prins Bernhardstraat en de Remerypassage. Op de begane grond wordt een winkelruimte gerealiseerd, terwijl de bovenliggende verdiepingen worden ingericht met appartementen. De vergunning is op 5 november 2026 verzonden.
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