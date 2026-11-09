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Opslagcontainer voor bouwmaterialen op parkeerplaats in Eersel

In Eersel is toestemming gegeven om een opslagcontainer voor bouwmaterialen te plaatsen op de parkeerplaats aan de Voortseweg 52 tot en met 58. Dit gebeurt in verband met verduurzamingsprojecten.

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De vergunning is op 5 november verleend door de gemeente Eersel. De container zal gebruikt worden voor het opslaan van bouwmaterialen die nodig zijn voor de verduurzamingsprojecten van WSZ. De parkeerplaats waar de container komt te staan, ligt aan de Voortseweg.

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