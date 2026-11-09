Gevel van bedrijfsloods in Zundert aangepast voor kantoor

De gemeente Zundert heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van de gevel van een bedrijfsloods aan de Molenstraat, zodat er een kantoor kan worden gevestigd.

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Het gaat om een bouwactiviteit waarbij de gevel van de bestaande loods wordt gewijzigd. De vergunning is op 4 november 2026 verzonden. Het pand staat aan de Molenstraat 155 in Zundert. Met de aanpassing wordt het geschikt gemaakt voor kantoorruimte.