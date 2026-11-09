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Container geplaatst op Markt in Zundert tot eind november
Op de Markt in Zundert is toestemming gegeven voor het plaatsen van een container. Deze mag daar blijven staan tot en met 26 november.
De container staat aan de Markt 12 in Zundert. Het gaat om een tijdelijke vergunning die eind vorige maand is ingegaan en vier weken geldig is. Het besluit is op 5 november genomen door de burgemeester van Zundert.
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