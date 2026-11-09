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Vergunning verleend voor standplaats in Dorpstraat Leende

De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor een standplaats in de Dorpstraat in Leende. Het besluit is genomen op 5 november.

Gevonden voor jou

De vergunning maakt het mogelijk om een standplaats in te richten op de Dorpstraat. Belanghebbenden kunnen de stukken bekijken op het gemeentehuis. Bezwaar maken tegen het besluit kan sinds 6 november.

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