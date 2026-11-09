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Vergunning verleend voor standplaats in Dorpstraat Leende
De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor een standplaats in de Dorpstraat in Leende. Het besluit is genomen op 5 november.
De vergunning maakt het mogelijk om een standplaats in te richten op de Dorpstraat. Belanghebbenden kunnen de stukken bekijken op het gemeentehuis. Bezwaar maken tegen het besluit kan sinds 6 november.
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