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Woning in Mierlo wordt uitgebreid en verduurzaamd

Een woning aan de Trimpert in Mierlo wordt uitgebreid, verbouwd en verduurzaamd. De gemeente heeft hiervoor op 5 november een vergunning verleend.

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De werkzaamheden aan de woning omvatten onder meer aanpassingen om energiezuiniger te worden. Het gaat om een locatie in Mierlo, waar het project binnenkort van start kan gaan.

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