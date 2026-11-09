Advertentie
Woning in Mierlo wordt uitgebreid en verduurzaamd
Een woning aan de Trimpert in Mierlo wordt uitgebreid, verbouwd en verduurzaamd. De gemeente heeft hiervoor op 5 november een vergunning verleend.
De werkzaamheden aan de woning omvatten onder meer aanpassingen om energiezuiniger te worden. Het gaat om een locatie in Mierlo, waar het project binnenkort van start kan gaan.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie