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Uitrit op Burgemeester Molstraat in Gilze mag blijven

De gemeente Gilze en Rijen heeft toestemming gegeven voor het legaliseren van een uitrit aan de Burgemeester Molstraat 10 in Gilze. Het besluit is op 5 november verzonden.

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De uitrit op het genoemde adres is nu officieel toegestaan. Legaliseringsvergunningen worden verleend wanneer een bestaande situatie in overeenstemming wordt gebracht met de regels.

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