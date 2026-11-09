Navigatie overslaan
Ontdek

Verbouwing woonhuis in Son en Breugel goedgekeurd

De gemeente Son en Breugel heeft een vergunning verleend voor het inpandig verbouwen van een woonhuis aan de Zandstraat.

Gevonden voor jou

De vergunning voor de verbouwing is op 5 november verzonden. Het gaat om het aanpassen van het interieur van het pand aan de Zandstraat 25. Bij een inpandige verbouwing wordt alleen de binnenkant van een gebouw veranderd, zonder dat er iets aan de buitenkant wordt aangepast.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Son en Breugel

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.