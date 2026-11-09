Verbouwing woonhuis in Son en Breugel goedgekeurd

De gemeente Son en Breugel heeft een vergunning verleend voor het inpandig verbouwen van een woonhuis aan de Zandstraat.

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De vergunning voor de verbouwing is op 5 november verzonden. Het gaat om het aanpassen van het interieur van het pand aan de Zandstraat 25. Bij een inpandige verbouwing wordt alleen de binnenkant van een gebouw veranderd, zonder dat er iets aan de buitenkant wordt aangepast.