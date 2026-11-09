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Stroomstoring in Kruisland: oorzaak nog onbekend

In Kruisland, gemeente Steenbergen, is sinds twaalf uur 41 een stroomstoring actief. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond kwart voor vijf vanmiddag is opgelost.

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De stroomstoring treft een deel van postcodegebied 4756. Hoeveel adressen zonder stroom zitten, is nog niet duidelijk. Het is nog niet bekend waardoor de storing is ontstaan; de netbeheerder onderzoekt dit.

De herstelwerkzaamheden zijn inmiddels gestart. Naar verwachting zal de storing rond kwart voor vijf vanmiddag verholpen zijn.

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