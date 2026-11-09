Woningbouwplannen Stokkelsche Akker in Eersel goedgekeurd

De gemeenteraad van Eersel heeft ingestemd met de bouw van maximaal 700 woningen in de nieuwe wijk Stokkelsche Akker. Het plan omvat ook een kindcentrum en maatschappelijke voorzieningen.

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De nieuwe wijk Stokkelsche Akker wordt gerealiseerd tussen Kerkebogten, Stokkelen en de Hazenstraat in Eersel. Op 3 november heeft de gemeenteraad unaniem het gebiedsconcept goedgekeurd, waarmee een belangrijke stap is gezet richting de bouw. Naast woningen biedt het plan ruimte voor een kindcentrum en andere voorzieningen.

De gemeente Eersel wil niet alleen woningen bouwen, maar ook de natuur in het gebied versterken. Het plan voorziet in wandel- en fietsroutes die de wijk verbinden met het buitengebied. Er wordt een groene omgeving gecreëerd met ruimte voor water, zodat bewoners er kunnen wonen én recreëren. Het concept sluit aan bij eerder gemaakte afspraken over de inrichting van het gebied.

Betrokkenheid van bewoners

Bij het opstellen van het gebiedsconcept heeft de gemeente intensief samengewerkt met bewoners, omwonenden, maatschappelijke organisaties en grondeigenaren. Hun ideeën en reacties hebben bijgedragen aan het uiteindelijke plan. De betrokkenheid vanuit de omgeving wordt gewaardeerd en heeft volgens de gemeente geleid tot een beter uitgewerkt concept.

Volgende fase in ontwikkeling

Nu het gebiedsconcept is goedgekeurd, kan de volgende fase beginnen. Het plan wordt verder uitgewerkt in een formele wijziging van het omgevingsplan.