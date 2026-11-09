Sinterklaasintocht in Boxtel, Liempde en Esch

Sinterklaas komt op zondag 15 en 22 november naar Boxtel, Liempde en Esch. De intochten zorgen voor tijdelijke wegafsluitingen in deze plaatsen.

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Sinterklaas maakt ook dit jaar zijn opwachting in Boxtel, Liempde en Esch. De intochten vinden plaats op twee zondagen: 15 november en 22 november.

In Boxtel begint de intocht op zondag 15 november om twaalf uur ’s middags en duurt tot vijf uur ’s avonds. De route loopt door de Molenstraat, Rechterstraat, Rozemarijnstraat en over de Markt. Deze wegen zijn tijdens de festiviteiten afgesloten.

Route in Liempde

Ook in Liempde vindt de intocht op zondag 15 november plaats, van twaalf uur ’s middags tot zes uur ’s avonds. De route gaat over het Raadhuisplein, de Oude Dijk, Dorpsstraat en Barrierweg. Deze straten zijn tijdelijk niet toegankelijk.

Esch op 22 november

De intocht in Esch staat gepland voor zondag 22 november. Sinterklaas arriveert daar om kwart voor één en blijft tot drie uur in de middag. De route loopt over de Haarenseweg, die tijdens het evenement wordt afgesloten. Omleidingsroutes worden ter plekke aangegeven.