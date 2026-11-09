Tijdelijk cameratoezicht bij station Heeze

Bij station Heeze worden tijdelijk camera’s geplaatst om overlast en incidenten tegen te gaan. Het cameratoezicht zal twee jaar duren en moet zorgen voor meer veiligheid en leefbaarheid.

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De gemeente Heeze-Leende heeft besloten om camera’s te plaatsen in de stationsomgeving van Heeze. Dit gebeurt vanwege aanhoudende problemen zoals fietsendiefstal, graffiti, drugsgerelateerde activiteiten en verdachte situaties met voertuigen. Ook is er overlast van asielzoekers die reizen tussen Maarheeze en Eindhoven.

De camera’s worden betaald met rijksmiddelen die bedoeld zijn om de veiligheid en leefbaarheid rondom stations te verbeteren. Het systeem zal geen live beelden tonen en maakt geen gebruik van functies zoals gezichtsherkenning of geluidsopname. Opnames worden alleen bekeken door bevoegde instanties en alleen als er een wettelijke reden voor is, bijvoorbeeld bij een incident.

Evaluatie na twee jaar

Het cameratoezicht is tijdelijk en zal na twee jaar worden geëvalueerd. De gemeente bekijkt dan of de overlast is verminderd en de veiligheid is verbeterd. Op basis van die evaluatie wordt besloten of het toezicht wordt voortgezet.

Station Maarheeze, waar ook sprake is van overlast, wordt al intensief beveiligd. De camera’s in Heeze zijn een extra maatregel naast het bestaande toezicht en de samenwerking met andere betrokken partijen.