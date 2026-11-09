Nieuw hoogspanningsstation gepland bij Hilvarenbeek en Oirschot

Provincie Noord-Brabant en netbeheerder TenneT zoeken een locatie voor een nieuw hoogspanningsstation in de omgeving van Hilvarenbeek, Oirschot en Oisterwijk. Het station moet netcongestie oplossen en de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet verbeteren. Vier mogelijke locaties worden onderzocht. Reacties op de plannen zijn tot 17 december mogelijk.

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Het geplande hoogspanningsstation wordt een 150/20 kilovolt (kV) station dat moet bijdragen aan een stabieler elektriciteitsnet in de regio. Provincie Noord-Brabant is verantwoordelijk voor het project en heeft op 5 november het Voornemen en Participatie (VenP) gepubliceerd. Hierin staan de mogelijke locaties en hoe belanghebbenden betrokken worden bij het proces.

In een straal van vijf kilometer rondom het bestaande koppelpunt in Oirschot zijn vier zoeklocaties geselecteerd voor verder onderzoek. Deze locaties liggen in Hilvarenbeek bij de Kattenbergseweg en in Oirschot bij Groenewoud en de A58, de Steenovenweg en bij de A58 en de Wintelresedijk. De provincie en TenneT vergelijken deze locaties op onder meer leefomgeving, natuur, milieu, kosten en toekomstbestendigheid.

Reacties en inbreng

Belanghebbenden zoals inwoners, grondeigenaren en bedrijven kunnen reageren op het VenP. Zij mogen informatie over het gebied delen en alternatieve locaties aandragen. De noodzaak van het hoogspanningsstation is vastgesteld, maar de definitieve locatie wordt nog bepaald. De reacties worden meegenomen in de verdere onderzoeken.

Reacties kunnen worden ingediend tussen 6 november en 17 december 2026. Meer details over het VenP en de reactieprocedure zijn te vinden via de website van de provincie Noord-Brabant.

Informatie en bijeenkomsten

Provincie Noord-Brabant en TenneT organiseren meerdere inloopbijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is op 16 november bij 't Zand Brabants Gastvrij in Oirschot, van drie tot vijf uur ’s middags en van zeven tot negen uur ’s avonds. Op 23 november volgt een bijeenkomst bij Hercules Diessen in Diessen, op dezelfde tijden. Voor beide bijeenkomsten is aanmelden niet nodig.

Daarnaast vindt op 26 november een digitale uitzending plaats via Microsoft Teams. Deze begint om vier uur ’s middags. Meer informatie over deelname en de plannen is beschikbaar via de website van de provincie.