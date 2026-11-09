Gratis ouderavond mentale gezondheid in Uden

Op dinsdag 17 november vindt in Uden een ouderavond plaats over mentale gezondheid bij jongeren. Tijdens deze bijeenkomst krijgen ouders praktische tips en inzichten om hun kinderen te ondersteunen.

Gevonden voor jou

De ouderavond, met de titel 'Hoe gaat het écht met onze jongeren?', richt zich op ouders van kinderen die de overgang maken van groep 8 naar de middelbare school en de eerste jaren daarna. Deze periode staat bekend om grote veranderingen en uitdagingen, zoals het opbouwen van nieuwe vriendschappen en het omgaan met verwachtingen.

De avond wordt georganiseerd in De Pul in Uden en begint om kwart over zeven. Helder Theater speelt herkenbare situaties uit het dagelijks leven van jongeren, afgewisseld met informatie van Tom van Mierlo, psychiater en voorzitter van Reinier van Arkel. Hij bespreekt de vijf pijlers van mentale gezondheid en geeft ouders praktische handvatten.

Organisaties aanwezig

Naast de presentatie van Tom van Mierlo zijn er ook andere organisaties aanwezig, zoals jongerenwerk, preventiewerk, Novadic-Kentron en Ypse. Ouders kunnen met deze organisaties kennismaken, vragen stellen en ontdekken waar zij terechtkunnen voor ondersteuning.

De avond biedt ruimte voor het delen van ervaringen en gesprekken. Ouders krijgen inzicht in hoe zij veerkracht en welzijn bij hun kinderen kunnen bevorderen en hoe ze kunnen helpen bij een gezonde ontwikkeling.