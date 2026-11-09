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Stroomstoring in Rosmalen, herstel verwacht rond kwart voor twaalf

Rosmalen kampt sinds vanavond kwart voor acht met een stroomstoring. De netbeheerder werkt aan een oplossing en verwacht dat de storing rond kwart voor twaalf is verholpen.

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Het is nog niet bekend hoeveel adressen in Rosmalen, gemeente Den Bosch, zonder stroom zitten. De storing treft een deel van postcodegebied 5241.

De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud en herstel van het netwerk, is bezig met de werkzaamheden. Over de oorzaak van de storing is nog niets bekend.

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Enexis storingen en onderhoud

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