Geldrop-Mierlo verhoogt belastingen om begroting sluitend te maken

De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo heeft de meerjarenbegroting 2027-2030 vastgesteld. De begroting voor 2027 is sluitend, maar dat gaat gepaard met hogere lasten voor inwoners en ondernemers. De onroerendezaakbelasting stijgt met 5 procent en de hondenbelasting met 12 procent. Ook blijft het tweede uur gratis parkeren.

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De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo heeft zich tijdens de begrotingsvergadering gebogen over de financiële uitdagingen van de komende jaren. Daarbij kwamen onderwerpen zoals gemeentelijke belastingen, parkeertarieven en bezuinigingen op voorzieningen aan bod. De begroting voor 2027 is sluitend, maar de jaren daarna blijven financieel onzeker.

Om de begroting in balans te houden, stijgt de onroerendezaakbelasting (OZB) met 5 procent en de hondenbelasting met 12 procent. Deze lastenverhoging raakt zowel inwoners als ondernemers in hun portemonnee. Tegelijkertijd blijft het tweede uur parkeren gratis, wat volgens de gemeente een bewuste keuze is om de toegankelijkheid te behouden.

Hondenbeleid

De hondenbelasting stijgt minder dan het oorspronkelijke voorstel van het college, dat uitging van een verhoging van 20 procent. De extra inkomsten zijn volgens de gemeente nodig om het hondenbeleid goed uit te voeren. Vanaf 1 januari 2027 wordt de inzet van de hondenpoepzuiger rechtstreeks aangestuurd, zodat meldingen sneller en gerichter kunnen worden opgepakt. Daarnaast wil de gemeente bestaande voorzieningen onderhouden en waar mogelijk uitbreiden.

Ambities blijven overeind

Ondanks de financiële druk houdt Geldrop-Mierlo vast aan belangrijke ambities zoals woningbouw, verkeersveiligheid en duurzaamheid. Het college kiest voor een aanpak waarbij verduurzaming haalbaar en betaalbaar blijft. Inwoners worden gestimuleerd om hun woning te verduurzamen, maar er komen geen verplichtingen.

Toegankelijke voorzieningen

Ook werkt de gemeente aan toegankelijke voorzieningen. Zo wordt er deze week een besluit genomen over een mobiele openbare toiletruimte bij het horecaplein. Deze tijdelijke oplossing is afgestemd met ervaringsdeskundigen en beoogde gebruikers, waaronder mensen met een beperking. Het doel is om vanaf 2027 een permanente, toegankelijke toiletvoorziening te realiseren.

Met de vaststelling van de meerjarenbegroting ligt er een financieel kader voor de komende jaren. Hoewel 2027 sluitend is, blijven de jaren daarna een aandachtspunt. Vooral 2028 vraagt om aanvullende maatregelen om de begroting structureel in evenwicht te brengen.