Mantelzorgers in Boekel bedankt met lunch

De gemeente Boekel heeft op vrijdag 6 november mantelzorgers bedankt met een lunch. Ruim 80 mensen kwamen samen om ervaringen te delen en even tijd voor zichzelf te nemen. De bijeenkomst was georganiseerd door het Dorpsteam en ook wethouder Robin Gruijters was aanwezig. Hij sprak zijn waardering uit voor de inzet van mantelzorgers.

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De mantelzorglunch vond plaats in Boekel en bood een moment van ontspanning en ontmoeting. Mantelzorgers zetten zich vaak dagelijks in voor hun naasten, wat intensief kan zijn. Met deze bijeenkomst wilde de gemeente hen bedanken en aandacht geven aan hun eigen behoeften.

Tijdens de lunch konden de aanwezigen in een ontspannen sfeer persoonlijke gesprekken voeren en ervaringen uitwisselen. Het was een gelegenheid om even niet alleen bezig te zijn met de zorg voor anderen, maar ook tijd te nemen voor zichzelf.

Belang van mantelzorg

Wethouder Gruijters benadrukte dat mantelzorgers een belangrijke rol spelen in de samenleving. Hij gaf aan dat hun inzet niet vanzelfsprekend is en dat de gemeente het belangrijk vindt om hen te ondersteunen. De lunch was een manier om waardering te tonen en aandacht te geven aan hun werk.

Met het organiseren van deze bijeenkomst wil de gemeente Boekel laten zien dat zij oog heeft voor mantelzorgers. Door hen samen te brengen, biedt de gemeente een kans om ervaringen te delen en steun te vinden bij anderen in een vergelijkbare situatie.

De lunch was een initiatief van het Dorpsteam, dat namens de gemeente werkt aan ondersteuning van mantelzorgers. Het team zet zich in om mantelzorgers te helpen en hen te verbinden met elkaar.