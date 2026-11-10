3D Print Café in Heeze opent weer zijn deuren

Op zaterdag 21 november opent het 3D Print Café in Heeze opnieuw zijn deuren. Bezoekers kunnen kennismaken met 3D-printen, modellen leren ontwerpen en afval inleveren voor recycling. Het café is toegankelijk voor zowel beginners als ervaren gebruikers. De bijeenkomst vindt plaats in het Creatief Centrum Heeze van twaalf tot twee uur ’s middags.

Gevonden voor jou

Het 3D Print Café in Heeze biedt een laagdrempelige manier om kennis te maken met 3D-printen. Bezoekers kunnen ontdekken hoe een 3D-printer werkt, leren hoe ze zelf modellen kunnen ontwerpen en ervaringen delen met andere liefhebbers. Ook is het mogelijk om eenvoudige onderdelen te laten printen tegen vooraf afgesproken kosten.

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol tijdens de bijeenkomst. Bezoekers kunnen hun 3D-printafval inleveren voor recycling. Daarnaast biedt het café een oplossing voor kapotte of ontbrekende onderdelen, zodat je niet direct iets nieuws hoeft te kopen.

Voor iedereen toegankelijk

Het café is bedoeld voor iedereen, ongeacht ervaring met 3D-printen. Naast het creatieve aspect kun je ook gewoon binnenlopen voor een kop koffie of thee en kijken wat er allemaal mogelijk is. Het is een plek waar zowel beginners als gevorderden welkom zijn.

De bijeenkomst vindt iedere derde zaterdag van de maand plaats. De eerstvolgende editie is op zaterdag 21 november van twaalf tot twee uur ’s middags. Het Creatief Centrum Heeze, aan de Jan Deckersstraat 6, is de locatie van het evenement. De toegang is gratis.