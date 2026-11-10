Gemeentehuis Eersel beperkt bereikbaar op 23 november

Op maandag 23 november is de balie van Burgerzaken vanaf half vier 's middags gesloten vanwege een systeemupdate. Digitale aanvragen zijn die middag ook niet mogelijk.

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De dienstverlening van de gemeente is op maandag 23 november beperkt door een geplande systeemupdate. Hierdoor kun je vanaf 15.30 uur niet terecht bij de balie van Burgerzaken. Het aanvragen of ophalen van reisdocumenten en rijbewijzen is dan niet mogelijk.

Ook digitale aanvragen zijn die middag niet beschikbaar. Het gemeentehuis blijft wel telefonisch bereikbaar, en je kunt het gebouw zelf nog bezoeken.

De gemeente adviseert inwoners om hier rekening mee te houden bij het plannen van een bezoek of het regelen van zaken. Vanaf de volgende dag is de dienstverlening weer normaal.