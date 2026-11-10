Consul Eersel geëerd met zilveren erespeld

Wil van Lierop heeft na zestien jaar als consul voor de Oorlogsgravenstichting in Eersel een zilveren erespeld ontvangen. Hij kreeg de onderscheiding op 5 november als dank voor zijn inzet.

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Wil van Lierop was zestien jaar lang de lokale vertegenwoordiger van de Oorlogsgravenstichting in de gemeente Eersel. In deze rol hield hij zich bezig met de in- en externe contacten voor het onderhoud van de oorlogsgraven.

Consuls zoals Van Lierop spelen een belangrijke rol in het beheer en onderhoud van de oorlogsgraven. In de gemeente Eersel liggen drie oorlogsslachtoffers begraven: twee Nederlandse en één geallieerd slachtoffer.

Oorlogsgravenstichting

De Oorlogsgravenstichting zet zich in om de herinnering aan Nederlandse oorlogsslachtoffers levend te houden. Ze verzamelen en delen de levensverhalen van de slachtoffers en zorgen voor het onderhoud van 50.000 Nederlandse oorlogsgraven wereldwijd.

Door het werk van de consuls en de stichting blijven de graven en de verhalen van de oorlogsslachtoffers ook voor toekomstige generaties zichtbaar en toegankelijk.