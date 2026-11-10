Boxtel treft maatregelen bij overtredingen in opvanglocaties

De gemeente Boxtel heeft beleid opgesteld voor het aanpakken van overtredingen van huisregels in opvanglocaties voor Oekraïense ontheemden. Het maatregelenbeleid moet zorgen voor veiligheid en leefbaarheid en biedt richtlijnen voor het afhandelen van incidenten.

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Het beleid richt zich op het bevorderen van een veilige en respectvolle woonomgeving. Overtredingen worden beoordeeld op ernst, herhaling en impact, waarbij maatregelen variëren van gesprekken en waarschuwingen tot verplaatsing en inhouding van leefgeld. Bij ernstige incidenten kan direct actie worden ondernomen, zoals melding bij de politie of tijdelijke uitsluiting.

De locatiemanager en het college van burgemeester en wethouders spelen een centrale rol in de handhaving. Het beleid is ontworpen met aandacht voor proportionaliteit, zorgvuldigheid en menselijke waardigheid.