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Carnavalsoptochten in Reusel mogen doorgaan tot en met 2031

De gemeente Reusel-De Mierden heeft toestemming gegeven voor de Narrenparade en Grôte - Klène Narrentrek tijdens carnaval van 2027 tot en met 2031.

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De vergunning maakt het mogelijk om deze carnavalsoptochten jaarlijks te organiseren in Reusel. Het besluit is op 6 november genomen en zorgt ervoor dat de tradities voortgezet kunnen worden. Voor wie bezwaar wil maken tegen deze plannen, biedt de gemeente een termijn van zes weken om dat te doen.

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