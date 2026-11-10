Schutting vervangt coniferenhaag in Heeze

In Heeze is een vergunning verleend voor het vervangen van een coniferenhaag door een schutting aan Saturnus 27. Het besluit is op 6 november genomen door de gemeente Heeze-Leende.

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De vergunning valt onder het onderdeel 'bouwen' in het omgevingsplan. De nieuwe schutting komt in de plaats van de huidige coniferenhaag. De stukken rondom het besluit zijn zes weken in te zien op het gemeentehuis.