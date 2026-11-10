Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning verleend voor 28 appartementen in Nuenen

De gemeente Nuenen heeft een vergunning verleend voor de bouw van 28 appartementen aan de Ligtsedreef. Het besluit is op 6 november verzonden.

Gevonden voor jou

De appartementen worden gebouwd op de Ligtsedreef 51 tot en met 78, zowel de even als oneven nummers. Het project valt onder een bouwtechnische activiteit, wat betekent dat het gaat om het oprichten van nieuwe gebouwen. De vergunning is in werking getreden op de dag na bekendmaking.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Nuenen

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.