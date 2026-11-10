Vergunning verleend voor 28 appartementen in Nuenen

De gemeente Nuenen heeft een vergunning verleend voor de bouw van 28 appartementen aan de Ligtsedreef. Het besluit is op 6 november verzonden.

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De appartementen worden gebouwd op de Ligtsedreef 51 tot en met 78, zowel de even als oneven nummers. Het project valt onder een bouwtechnische activiteit, wat betekent dat het gaat om het oprichten van nieuwe gebouwen. De vergunning is in werking getreden op de dag na bekendmaking.