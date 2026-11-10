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Stroomstoring in Oud Gastel

Aangepast

De stroomstoring in Oud Gastel is verholpen. Minder dan 25 adressen zaten vanochtend zonder stroom vanaf tien voor half tien. De storing was kort na half elf voorbij.

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De stroom viel uit in een deel van postcodegebied 4751, in de gemeente Halderberge. De oorzaak van de storing wordt nog onderzocht door de netbeheerder, het bedrijf dat kabels en leidingen voor stroom en gas beheert.

De storing begon om negen uur negenendertig en zou volgens de netbeheerder naar verwachting tot kwart voor twee 's middags duren. Het probleem was echter al om half elf opgelost.

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