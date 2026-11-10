Woning in Rijen breidt uit met dubbele aanbouw

De gemeente Gilze en Rijen heeft een vergunning verleend voor een dubbele aanbouw aan de achterzijde van een woning aan de Bernhardstraat in Rijen.

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De eigenaar van de woning aan de Bernhardstraat wil het huis uitbreiden met een dubbele aanbouw aan de achterkant. De vergunning voor deze verbouwing is op 6 november 2026 door de gemeente goedgekeurd. Het plan maakt extra woonruimte mogelijk.