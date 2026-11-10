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Nieuw bedrijfspand komt aan de Hertsweg in Mill
In Mill is een vergunning verleend voor de bouw van een nieuw bedrijfspand aan de Hertsweg. Het college van de gemeente Land van Cuijk heeft dit besluit op 5 november genomen.
De vergunning omvat naast de bouw van het pand ook het aanleggen of aanpassen van een uitweg. Het project wordt gerealiseerd op Hertsweg 6a in Mill. Het besluit is onderdeel van de regels uit het omgevingsplan.
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