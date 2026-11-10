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Dakopbouw toegestaan op Marssingel in Grave

Op 6 november heeft de gemeente Land van Cuijk een vergunning verleend voor het bouwen van een dakopbouw aan de Marssingel 14 in Grave.

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De vergunning betreft een afwijking van het omgevingsplan, ook wel een buitenplanse omgevingsplanactiviteit genoemd. Het bouwproject heeft als doel de woning te voorzien van extra ruimte door middel van een dakopbouw.

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