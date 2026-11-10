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Dakopbouw toegestaan op Marssingel in Grave
Op 6 november heeft de gemeente Land van Cuijk een vergunning verleend voor het bouwen van een dakopbouw aan de Marssingel 14 in Grave.
De vergunning betreft een afwijking van het omgevingsplan, ook wel een buitenplanse omgevingsplanactiviteit genoemd. Het bouwproject heeft als doel de woning te voorzien van extra ruimte door middel van een dakopbouw.
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