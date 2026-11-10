Inrit aan Laan De Wijze in Beugen mag worden aangepast

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van de inrit aan Laan De Wijze 19 in Beugen. Het besluit is genomen op 5 november 2026.

Gevonden voor jou

Het aanpassen van een inrit betekent dat de toegang tot een terrein of gebouw wordt veranderd, bijvoorbeeld door de aanleg van een nieuwe uitweg. Het besluit maakt deel uit van de werkzaamheden die zijn goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk.