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Gehandicaptenparkeerplaats aangewezen in Boxmeer
De gemeente Land van Cuijk heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren aan de Bakelgeertstraat in Boxmeer. Het besluit is genomen omdat een bewoner met fysieke beperkingen niet op eigen terrein kan parkeren.
De gereserveerde parkeerplaats wordt voorzien van een verkeersbord met kenteken, zodat de bewoner gegarandeerd dichtbij de woning kan parkeren. Dit is noodzakelijk vanwege de hoge parkeerdruk in het gebied. Het besluit is genomen na overleg met de politie en sluit aan bij het beleid van de gemeente om mensen met een handicap te ondersteunen bij deelname aan het maatschappelijke leven.
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