Intocht Sinterklaas zondag in Den Bosch

Op zondag 15 november wordt Sinterklaas feestelijk ontvangen op de Markt in Den Bosch. Demonstranten krijgen een aparte plek in de Orthenstraat. De gemeente faciliteert de intocht en toezicht.

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De intocht van Sinterklaas vindt plaats in de binnenstad van Den Bosch en wordt georganiseerd door het Sinterklaascomité. De ontvangst is op de Markt, waar vanaf half twaalf iedereen welkom is. Tot vier uur ’s middags zijn er activiteiten op verschillende locaties.

Naast de festiviteiten is er ruimte voor demonstranten. Zij kunnen hun geluid laten horen op een specifiek terrein in de Orthenstraat. Dit gebied is duidelijk aangegeven met borden. De politie en toezichthouders zijn aanwezig om alles ordelijk te laten verlopen.

Demonstraties en afspraken

De discussie over het uiterlijk van Piet speelt ook dit jaar tijdens de intocht. De gemeente benadrukt het belang van een feest waar iedereen zich welkom voelt. Tegelijkertijd wordt het recht op demonstreren gewaarborgd. Er zijn afspraken gemaakt met de demonstranten over de locatie en het verloop van hun protest.

De gemeente Den Bosch faciliteert zowel het Sinterklaascomité als de demonstraties. Burgemeester Jack Mikkers hoopt dat het een feestelijke dag wordt voor alle aanwezigen.