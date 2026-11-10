Goirlesedijk langer afgesloten door werkzaamheden

De Goirlesedijk is tot en met 18 december afgesloten voor alle motorvoertuigen. De afsluiting komt door werkzaamheden aan het stroomnet, die langer duren dan gepland. Vanaf deze week is er een fysieke blokkade op de weg geplaatst.

Gevonden voor jou

De werkzaamheden aan het stroomnet op de Goirlesedijk tussen Hilvarenbeek en Tilburg duren langer dan verwacht. Om die reden is de weg tot en met 18 december afgesloten voor al het autoverkeer. Vanaf deze week is er een fysieke blokkade geplaatst om te voorkomen dat motorvoertuigen de weg gebruiken.

Het werk wordt uitgevoerd door twee bedrijven, die nieuwe elektriciteitskabels aanleggen. Deze kabels moeten zorgen voor een betrouwbaar stroomnet, nu het gebruik van elektriciteit door huishoudens en bedrijven blijft toenemen. De werkzaamheden vinden ook plaats op andere delen van het traject tussen Hilvarenbeek en Tilburg.

Omleidingsroute voor automobilisten

Hoewel de weg is afgesloten voor motorvoertuigen, kunnen fietsers en wandelaars gewoon gebruik blijven maken van de Goirlesedijk. Automobilisten worden omgeleid via de Tilburgseweg, Lage Wal en Abcovenseweg. Deze omleidingsroute blijft van kracht zolang de werkzaamheden duren.

De afsluiting heeft gevolgen voor het doorgaande verkeer in de regio. Weggebruikers wordt aangeraden rekening te houden met extra reistijd en de omleidingsborden te volgen.