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Stroomstoring in Bergen op Zoom: herstel verwacht rond twaalf uur

In Bergen op Zoom is sinds vanochtend een stroomstoring gaande. De storing begon om kwart voor acht en treft een deel van postcodegebied 4611. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond twaalf uur is opgelost.

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Het is nog niet bekend hoeveel adressen door de stroomstoring getroffen zijn. Monteurs van de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de kabels en leidingen in de regio, zijn bezig met het oplossen van het probleem.

De storing begon om kwart voor acht vanochtend. Volgens de netbeheerder wordt de stroom naar verwachting rond twaalf uur weer hersteld.

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