Wandeling door natuurgebied Spinsterberg in Leende

Op zondag 20 december organiseert IVN Heeze-Leende een wandeling door natuurgebied de Spinsterberg in Leende. De tocht begint om tien uur ’s ochtends vanaf het parkeerterrein van Jagershorst. Het gebied staat bekend om zijn stuifzand, heidevelden en bijzondere flora en fauna.

Gevonden voor jou

De Spinsterberg, gelegen bij Leende, is een hooggelegen en licht heuvelachtig natuurgebied. Het maakt deel uit van het grotere landgoed Valkenhorst en grenst direct aan het Leenderbos. Het gebied wordt beheerd door Brabants Landschap en heeft een rijke geschiedenis. In 1980 werd een plan om het gebied om te vormen tot een golfbaan tegengehouden na protesten van natuur- en milieubewegingen.

Het landschap bestaat uit naaldbossen, heidevelden en vennen. De afgelopen jaren zijn er veel bomen gekapt om versnipperde heidedelen met elkaar te verbinden. Hierdoor liggen de vennen nu in een meer open omgeving. Het gebied is ook de leefomgeving van wilde zwijnen, de rode wouw en de zeldzame speerwaterjuffer, een internationaal bedreigde libellensoort.

Bijzonderheden van de wandeling

De wandeling begint op het parkeerterrein van Jagershorst in Leende. Deelnemers kunnen onderweg genieten van de stilte, het stuifzand en de winterse natuur. Het gebied biedt ook een kans om bijzondere planten zoals de moeraswolfsklauw te zien. De tocht is geschikt voor het hele gezin en deelname is gratis.

De wandeling wordt georganiseerd door IVN Heeze-Leende, een vereniging die zich inzet voor natuurbeleving en educatie. Voor meer informatie over het gebied en de wandeling kun je terecht bij de organisatie.