BIZ centrum Sint-Oedenrode gaat door in 2027-2031

De Bedrijveninvesteringszone (BIZ) in het centrum van Sint-Oedenrode blijft bestaan van 2027 tot en met 2031. Een draagvlakmeting heeft voldoende steun onder ondernemers aangetoond.

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De gemeente Meierijstad heeft onlangs een draagvlakmeting laten uitvoeren om te bepalen of de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) in het centrum van Sint-Oedenrode kan worden voortgezet. De notaris heeft de stemmen geteld en vastgesteld dat meer dan twee derde van de ondernemers vóór de verlenging heeft gestemd. Hiermee is voldaan aan de voorwaarden voor voortzetting.

De BIZ is een regeling waarbij ondernemers gezamenlijk investeren in activiteiten en verbeteringen in het centrum. De gemeente int hiervoor een verplichte bijdrage van de ondernemers en keert deze vervolgens als subsidie uit aan de BIZ-organisatie. De organisatie gebruikt het geld voor gezamenlijke projecten die het centrum aantrekkelijker maken.

Met de uitslag van de draagvlakmeting is bevestigd dat de BIZ in Sint-Oedenrode blijft bestaan voor de periode 2027 tot en met 2031. De exacte invulling van de activiteiten wordt door de BIZ-organisatie bepaald in overleg met de betrokken ondernemers.